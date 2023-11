Akcja Zima w Stalowej Woli. Sprzęt do odśnieżania na drogach miasta. Zobacz zdjęcia

Sprzęt do akcji zimowej w Stalowej Woli w gotowości

– Dysponujemy 15 pojazdami technicznymi. Do realizacji tegorocznej Akcji Zima planujemy zadysponować pracowników, którzy będą obsługiwać pługopiaskarki, ciągniki, a także pracowników, którzy ręcznie wspomagać będą działania związane z odśnieżaniem, zwłaszcza na chodnikach i w miejscach do których pojazdy nie będą w stanie dotrzeć. Nad tym wszystkim czuwać będzie całodobowa obsługa dyspozytorska – Małgorzata Bednarz, kierownik Zakładu Oczyszczania Miasta MZK.

Odśnieżanie dróg miejskich w Stalowej Woli

W tym roku pracownicy Zakładu Oczyszczania Miasta odśnieżać będą gminne drogi o łącznej długości ok. 150 km, ok. 400 tys. m2 chodników, ścieżek rowerowych, parkingów gminnych i osiedlowych, a także 190 przystanków. Drogi gminne odśnieżane będą w II, III, IV standardzie Zimowego Utrzymania, tj. rozpoczęcie odśnieżania i posypywania odbywać się będzie do 1 godziny od rozpoczęcia opadów lub wystąpienia śliskości, gołoledzi, a po ustaniu opadów na usunięcie śniegu i śliskości pracownicy mają do 4 godzin.