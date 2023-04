Apteka w Stalowej Woli. Zobacz, gdzie szukać w kwietniu 2023

Rzeczy od których zależy wybór jest więcej. Klienci wracają do swojej ulubionej apteki w Stalowej Woli, gdy spotkają się tam z miłą obsługą i otrzymają szybką pomoc. Plusem jest także to, gdy nie muszą stać w długiej kolejce.

Rhinoargent spray do nosa 20ml

Ascorvita witamina C 1000mg 20 tabl musujących

Glimbax roztwór do płukania gardła 200ml

Otrivin Aerozol do nosa 1 mg/ml 10ml

Xylogel 0,1%, żel do nosa z dozownikiem 10g

Inaldin Gardło Max 3 mg/ml aerozol do stosowania w jamie ustnej 30ml

NEBU-DOSE HIALURONIC Roztwór do inhalacji na nadmierną wydzielinę...

Aspirin C 20 tabl. musujących

Docieraj do 3,7 mln użytkowników naszych serwisów dziennie

Czym się odznacza farmaceuta?

Dzięki swoim pozytywnym cechom, lubiany farmaceuta może przyciągać klientów do danej apteki znajdującej się w Stalowej Woli. Powinien on wykazywać się empatią wobec pacjentów oraz doświadczeniem. Jest on znawcą farmakologii. Doradzi Ci, kiedy zapytasz, jaki lek należy zastosować. Jego postawa wzbudza także zaufanie społeczne.