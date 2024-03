Apteka w Stalowej Woli. Zobacz, gdzie szukać w marcu 2024

Jaki powinien być farmaceuta?

Klienci wracają do swojej ulubionej apteki znajdującej się w Stalowej Woli, kiedy wiedzą, że tam otrzymają pomoc farmaceuty. Jego pożądane cechy to profesjonalizm i uprzejmość wobec pacjentów. Z pewnością jest specjalistą w dziedzinie farmacji. Udzieli Ci rzetelnej informacji farmaceutycznej, kiedy zapytasz o to, jaki lek zastosować. Posiada on także społeczne zaufanie.