Ceny owoców i warzyw na targu w Stalowej Woli w piątek 21 lipca. Po ile wiśnie, truskawki i inne? Zobacz zdjęcia

Ceny owoców i warzyw na targu w Stalowej Woli

Cena marchewki utrzymuje się na poziomie od 5 do 7 złotych za kilo i zrównała się z tymi z supermarketach. Cebula sałatkowa staniała, jest po 5, 6 złotych za kilo, młoda cebula jest po 6, 9, złotych za kilo. Pomidory lekko w dół, od 5 do 20 złotych za kilogram. Świeżo łuskany bób (są już tylko resztki) w cenie 12 złotych za kilo (taniej niż supermarkecie).

Truskawki najczęściej są po 12 złotych za kilogram. Czereśnie od 8 do 14 złotych za kilo. Wiśnie po 6 złotych za kilogram i prawdopodobnie taniej nie będzie.

Cena korzenia pietruszki podskoczyła do 16 złotych za kilo i tak będzie do pierwszych zbiorów tego warzywa. Są za to pęczki młodej pietruszki z nacią po 8 złotych za pęczek.

