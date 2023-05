Co z "zielonymi przystankami" miejskiej komunikacji w Stalowej Woli? Wiemy kiedy powstaną. Zobacz wizualizacje

Prezydent Stalowej Woli obiecywał zielone przystanki

- Jakiś czas temu prezydent obiecał mieszkańcom na swoim profilu zielone przystanki. Jakoś nie wiem gdzie one są i nie mogę nic więcej na ich temat znaleźć - mówi.

Informacja o przystankach ukazała się przed trzema laty na facebooku prezydenta Lucjusza Nadbereżnego. - Wzorując się na najbardziej innowacyjnych miastach Europy chcemy stworzyć zielone przystanki na ulicach Stalowej Woli - pisał na Facebook Lucjusz Nadbereżny. Przedstawił wizualizacje pytając, który projekt wybrać: SW czy "tryby". - Projektanci przygotowali dwie wersje do wyboru z motywami odwołującymi się bezpośrednio do symboliki Stalowej Woli. Pierwszy projekt ma motyw pierwszych liter nazwy naszego miasta SW, które powstają z zielonych pnączy tworząc ciekawy efekt w przestrzeni. Drugi projekt wypełniony jest motywem trybów nawiązujących do herbu miasta oraz naszego przemysłowego DNA. Całość bryły przystanków wraz z dachem wypełniona jest specjalnie zaprojektowaną zielenią. Docelowy projekt ma wyróżniać nasze przystanki spośród pospolitych wiat przystankowych. Realizacja zielonych przystanków w Stalowej Woli zostanie sfinansowana ze środków norweskich - pisał Nadbereżny.