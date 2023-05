Do jakiego przedszkola w Stalowej Woli zapisać dziecko? Lista dostępnych placówek w roku szkolnym 2023/2024

Ile lat powinno mieć Twoje dziecko, aby pójść do przedszkola?

Do przedszkola możesz zapisać dziecko, które w dniu rozpoczęcia roku szkolnego ma rocznikowo ukończone 3 lata. W niektórych przypadkach możliwe jest, że ma ukończone 2,5 roku, decyzję o tym może podjąć bezpośrednio dyrekcja przedszkola.

Kiedy zaczynają się rekrutacje w przedszkolach w Stalowej Woli?

Procesy rekrutacyjne do przedszkoli rozpoczynają się zwykle w pierwszych miesiącach roku, w lutym i marcu. Jest to zależne od konkretnej placówki. Przedszkola publiczne oraz niepubliczne posiadają różne procesy rekrutacyjne. W pierwszym wariancie są one ustalane odgórnie i znajdują się w ustawie, natomiast te drugie ustalają zasady samodzielnie i w każdej placówce mogą być odmienne.

Jakie są zasady rekrutacji i gdzie szukać informacji o tym?

Niepubliczne placówki w Stalowej Woli działają według przepisów, które określone są w statucie i na ich bazie przeprowadzają rekrutację. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. W większości przypadków o tym, czy dziecko zostało przyjęte decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszeń. Oprócz tego pierwszeństwo mają zazwyczaj maluchy, które uczęszczały do wybranej placówki wcześniej. Mogą być też brane pod uwagę okoliczności takie, jak rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola. Informacje o rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 możesz uzyskać na stronie internetowej albo bezpośrednio w placówce.