Do jakiego przedszkola w Stalowej Woli zapisać dziecko? Lista dostępnych placówek w roku szkolnym 2024/2025

Ile lat powinno mieć Twoje dziecko, aby pójść do przedszkola?

Kiedy są przeprowadzane rekrutacje w przedszkolach w Stalowej Woli?

Rekrutacje do przedszkoli są prowadzone zazwyczaj w pierwszych miesiącach roku , na przełomie lutego i marca. Jest to zależne od konkretnej placówki. Publiczne oraz niepubliczne przedszkola mają różniące się od siebie zasady rekrutacji. W pierwszym wariancie sa narzucone odgórnie i znajdują się w ustawie, natomiast niepubliczne ustalają zasady indywidualnie i w każdej placówce mogą wyglądać inaczej.

Gdzie znaleźć zasady rekrutacji?

Dlaczego Twoje dziecko powinno iść do przedszkola w Stalowej Woli?

Edukacja przedszkolna pozostaje ogromnie ważna w rozwoju malucha. Jako cel główny obiera sobie przygotowanie go do nauki w szkole. Do tego, maluch chodząc do przedszkola uczy się funkcjonowania w grupie. Dochodzi u niego do rozwoju w obszarze społecznym i związanym z emocjami. Uczy się tam, jak rozmawiać z pozostałymi dziećmi i dorosłymi, wyrażać swoje emocje i potrzeby.