Game Zone w centrum handlowym VIVO! Stalowa Wola. Będzie strefa gier, zawody e-sportowe i spotkanie ze znanymi Youtuberami

Game Zone w centrum handlowym VIVO! Stalowa Wola

Galeria VIVO! stanie się areną dla pasjonatów e-sportowych rozgrywek. Wszystko za sprawą akcji Game Zone, która będzie idealną okazją, aby sprawdzić się w wirtualnych pojedynkach niezależnie od wieku i umiejętności. W Strefie Gaming PC Free w Play znajdzie się 12 nowoczesnych stanowisk z oświetleniem RGB i najnowszymi grami. W Strefie Retro miłośnicy klasyki zagrają na konsolach Atari, Nintendo czy Sega. Z kolei w Strefie Gier Arcade znaleźć będzie można 4 automaty do kultowych gier, takich jak Pac-Man, Street Fighter oraz Donkey Kong. Natomiast Ci, którzy zamiast krzeseł gamingowych wolą miękkie poduchy powinni udać się do Strefy Nintendo Switch. Nie zabraknie również Strefy Konsolowej z 5 podwójnymi stanowiskami do rozgrywania Turniejów FIFA 22.

Game Zone odwiedzą jedni z najpopularniejszych Youtuberów w Polsce. W sobotę, 27 sierpnia, w VIVO! Stalowa Wola pojawi się Karolek, natomiast dzień później, 28 sierpnia, DeeJayPallaside. Będziecie mieli niepowtarzalną okazję, aby porozmawiać ze swoimi idolami i zrobić pamiątkowe zdjęcie. W ramach wydarzenia został zaplanowany także otwarty, amatorski Turniej FIFA 22. Zapisy prowadzone będą na miejscu wydarzenia od 23 sierpnia. Liczba uczestników jest ograniczona – maksymalnie w rozgrywkach może wziąć udział 256 osób.