Gdzie można głosować w gm. Bojanów? Lista lokali wyborczych

adres: Maziarnia 126, 37-433 Maziarnia numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 54

adres: Gwoździec 147, 37-433 Gwoździec numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 54

adres: Strażacka 1, 37-433 Bojanów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 54

adres: Spacerowa 27, 37-433 Ruda numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 54

adres: Strażacka 1, 37-433 Stany numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 54

adres: Wspólna 80, 37-433 Burdze numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 54

adres: Laski 38, 37-433 Laski numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 54

adres: Jana Pawła II 47, 37-433 Przyszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 54

adres: Kolbuszowska 11, 37-433 Bojanów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 54

adres: Korabina 40a, 37-433 Korabina numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 54

adres: Cisów-Las 31, 37-433 Cisów-Las numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 54

Wybory 2023. Jak głosować w wyborach do Sejmu i Senatu? Wszystko, co musisz wiedzieć

Gdzie odbywa się głosowanie? Co zabrać ze sobą na wybory? Jak oddać ważny głos? Sprawdź, jakie są zasady dotyczące głosowania w wyborach parlamentarnych. W jaki sposób zagłosować, kiedy nie będzie nas w miejscu zameldowania? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedzi w naszym poradniku wyborczym.

Osoby z niepełnosprawnościami, starsze i chore - jak mogą brać udział w wyborach?

Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować korespondencyjnie. Dotyczy to także osób, które najpóźniej w dniu głosowania ukończyły 60 lat, a także tych, które w dniu wyborów podlegają obowiązkowej kwarantannie lub izolacji.

Aby móc zagłosować korespondencyjnie, należy zgłosić komisarzowi wyborczemu do 13. dnia przed głosowaniem, a w przypadku izolacji lub kwarantanny – do 5. dnia. W wypadku rozpoczęcia izolacji lub kwarantanny po tym dniu, można zgłosić taki wniosek do drugiego dnia przed wyborami.

Wnioski takie można składać ustnie, telefaksem, pisemnie lub w formie elektronicznej.