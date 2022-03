Gdzie na spacer do 37 km od Stalowej Woli. Podpowiedzi ciekawych tras na weekend 2 - 3 kwietnia?

Ścieżki spacerowe ze Stalowej Woli

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 37 km od Stalowej Woli, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 02 kwietnia w Stalowej Woli ma być 4°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 80%. W niedzielę 03 kwietnia w Stalowej Woli ma być 4°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 4,67 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 55 m

Suma podejść: 102 m

Suma zejść: 113 m

Trasę spacerową mieszkańcom Stalowej Woli poleca Sandomierz

Jeśli czujesz, że tracisz radość życia w codziennej gonitwie oraz brakuje Ci okazji do zamyślenia, chwili przyjemności, wspólnego spaceru… odnajdź swój przepis na szczęście! Sandomierz jest miastem optymizmu i radości, które można spotkać na każdym kroku w kontakcie ze sztuką i kulturą, krajobrazem, dobrym jedzeniem oraz otwartymi mieszkańcami. Nasz „Optymistyczny Spacer” oprowadzi Cię po sandomierskich perełkach turystycznych, a także po mniej oczywistych urokliwych miejscach, których pozytywna energia doda Ci sił i spokoju ducha.

