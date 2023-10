Gm. Pysznica - lista lokali wyborczych 2023. Gdzie można oddać głos?

adres: Wolności 322, 37-403 Pysznica numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 54

adres: Studzieniec 6, 37-403 Studzieniec numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 54

adres: Armii Krajowej 18, 37-403 Jastkowice numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 54

adres: Wolności 60, 37-403 Słomiana numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 54

adres: Mickiewicza 1, 37-403 Jastkowice numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 54

adres: Jana Kochanowskiego 50, 37-464 Brandwica numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 54

adres: Nowa 15, 37-403 Krzaki numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 54

adres: Sportowa 1, 37-403 Pysznica numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 54

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

adres: Sanowa 40, 37-403 Pysznica numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 54

adres: Mickiewicza 46, 37-403 Kłyżów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 54

