I Wojewódzki Sejmik Dziecięcych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Stalowej Woli. Zobacz zdjęcia

Pokazy Dziecięcych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

W programie spotkania były trzy panele tematyczne, prezentacje i pokazy Dziecięcych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, pokaz pierwszej pomocy medycznej z wykorzystaniem defibliratora AED, dyskusje, wymianę doświadczeń oraz integrację drużyn pożarniczych.

Była to także okazja do oznaczenia Jana Paca Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Druh Jan Pac z powiatu niżańskiego jest Prezesem Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Podkarpackiego. To wieloletni działacz Ochotniczych Straży Pożarnych, prezes OSP Krzeszów.