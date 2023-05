IV Krakowski Salon Poezji w Stalowej Woli z wierszami Boba Dylana. Był znany aktor, Modest Ruciński. Zobacz zdjęcia

IV Krakowski Salon Poezji w Stalowej Woli z wierszami Boba Dylana

Filip Łobodziński, jeden z gości IV Krakowskiego Salonu Poezji w Stalowej Woli, w zbiorze piosenek i tekstów prozą zatytułowanym „Przekraczam Rubikon”, Boba Dylana opisuje następująco: „(…) to twórca niespokojny. Nie ufa pierwszym efektom, drąży, sprawdza, przymierza kolejne wersje”, jest „nieustannie w drodze”. W jednej z radiowych rozmów Łobodziński stwierdził z kolei: „Dylan nie tyle podniósł piosenkę do rangi sztuki, ile przywrócił jej rangę sztuki. Piosenka jest w sumie córką pieśni, a pieśń to właściwie była pierwotna postać literatury, bo pierwsze poematy były śpiewane. Myślę, że Dylan niejako odwołał się do tej najpierwotniejszej tradycji literackiej i przypomniał o tym. Nie wiem, czy był to jego plan. Może po prostu tak się złożyło w jego życiu, iż dość wcześnie dostrzegł, że śpiewać warto o czymś”.