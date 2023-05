Jubileuszowy Piknik przed Szkołą Podstawową numer 1 z okazji 85 lat placówki oświatowej. Zobacz zdjęcia

Atrakcje na pikniku przed Szkołą Podstawową numer 1 w Stalowej Woli

Powstanie szkoły wydarzeniem historycznym

Łamcie, czego rozum nie złamie

Razem tworzymy historię miasta

- To wielki dzień dla Waszej szkoły i dla Miasta Stalowej Woli. Razem tworzymy historię tego Miasta od 85 lat. To historia ludzi o „stalowej woli”. Szkoła Podstawowa numer 1 jest symbolem tego czym jest Stalowa Wola i kim jesteśmy my jako mieszkańcy. Budowniczowie Stalowej Woli doskonale wiedzieli o tym, że nie będzie przyszłości bez edukacji, bez wychowywania kolejnych pokoleń, które będą tworzyć przyszłość. Została wybudowana w ekspresowym tempie COPu pierwsza Szkoła. Wielkim jej błogosławieństwem byli przez kolejne lata pedagodzy na czele z Patronem Wacławem Górskim – wielkim bohaterem, patriotą, który spełniał swoje obowiązki z wielką miłością do dzieci i niesamowitą o nich troską. Uczył żyć w prawdzie, choć przez to wiele wycierpiał. To Wasz niesamowity Patron niech będzie inspiracją dla Was nauczyciele, dzieci i rodzice. Z serca gratuluję wszystkich osiągnięć. Dziękuję za prowadzenie Szkoły w duchu wielkiej dbałości o najwyższe wartości. W Waszej społeczności jest niesamowita atmosfera i siła, wyczuwalna przyjaźń. Niech będzie to powód do dumy i radości, ale i zadanie dla Was uczniowie. Tylko od Was zależy czy skorzystacie z tego całego dobra, które czynione jest dla Was. Jeżeli będziecie mieli w sobie „stalową wolę”, to wszelkie marzenia są do zdobycia. Wasza Szkoła jest do tego najlepszym miejscem – mówił Lucjusz Nadbereżny, Prezydent Miasta Stalowej Woli.