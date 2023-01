Licealiści ze Stalowej Woli rejestrowali się jako potencjalni dawcy szpiku. Zobacz zdjęcia

Licealiści ze Stalowej Woli rejestrowali się jako potencjalni dawcy szpiku

DKMS to międzynarodowe centrum dawców szpiku kostnego. W 2022 roku 78 000 osób zarejestrowało się jako dawca szpiku, a 1442 dawców z bazy Fundacji DKMS dało szansę na drugie życie osobom wymagającym przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych. Dlatego tak ważna jest popularyzacja tej akcji i podnoszenie świadomości wśród społeczeństwa na temat raka krwi i metod leczenia.

Rak krwi to potoczna nazwa używana do określenia nowotworu, który atakuje system krwionośny oraz samą krew, szpik kostny i układ limfatyczny. Rozróżniamy wiele rodzajów raka krwi, w tym białaczkę. Na całym świecie co 4 minuty zostaje u kogoś zdiagnozowany rak krwi, a co 10 minut odbiera on komuś życie. W przypadku, gdy nie pomagają konwencjonalne metody, takie jak chemioterapia czy naświetlanie, jedynym wyjściem pozostaje przeszczepienie komórek macierzystych.