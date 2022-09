Miasto Stalowa Wola ma zapewniony tani prąd na oświetlenie uliczne na przynajmniej rok

Miasto Stalowa Wola wybrało dostawcę energii

Jak przypomniał prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny miasto w listopadzie ubiegłego roku, kiedy nikomu się nie śniły problemy z energią, wybrało dostawcę energii elektrycznej na dwa lata. Rozstrzygnięto wówczas przetarg na zakup energii elektrycznej dla miasta. Dostawcą został rzeszowski PGE Obrót, który dostanie za energię od miasta 7,8 miliona złotych.

Do przetargu stanęły wówczas dwa podmioty: rzeszowski PGE Obrót za 7,8 miliona złotych oraz Entrade z Jawczyc za 9,2 miliona złotych. Miasto początkowo zarezerwowało na ten cel 6,4 miliona złotych. Musiało zgodzić się na dopłatę. Dzisiaj może czuć się wygrane.

Prezydent Lucjusz Nadbereżny przypomniał, że rząd przeznaczy samorządom 12 miliardów złotych na dopłaty do energii elektrycznej. Stalowa Wola otrzyma z tej puli 7 milionów 200 tysięcy wsparcia na prąd. To pozwoli także nie podnosić cen dla mieszkańców za usługi komunalne, co wpływa na czynsze za mieszkania.