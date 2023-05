Największy przetarg w historii Stalowej Woli. Kto zaprojektuje i zbuduje drogi komunikacyjne w Strategicznym Parku Inwestycyjnym?

Największe zadanie w historii Stalowej Woli

Prezydent określił, że chodzi o zaprojektowanie i wybudowanie największego jednostkowego zadania w historii Miasta Stalowej Woli, na co miasto otrzymało dofinansowanie od rządu na 200 mln zł. Całość zadania obejmuje budowę nowych dróg na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego wraz z infrastrukturą podziemną, zbiornikiem retencyjnym i odwodnieniem blisko 1000 ha powierzchni. Do realizacji mamy ponad 9 km dróg.

Pierwsza ulica, to ta biegnąca od ul. Tołwińskiego, od hali Agencji Rozwoju Przemysłu wzdłuż działki inwestycyjnej Huty Stalowa Wola, biegnąc dalej wzdłuż SK Nexilis i prowadząc do terenu przy firmie Alutec. Tam też będzie zlokalizowany cały korytarz komunikacyjny strefy ekonomicznej – układ trzech rond.

Kolejna droga, to ta prowadząca od firmy Alutec, przekrojem czterojezdniowym do nowo powstającej drogi wojewódzkiej, która połączy strefę przemysłową z drogą szybkiego ruchu S19. Ul. Przyszowska biegnąca od ronda przy kuźni aż do skrzyżowania z ul. Bojanowską będzie wykonana w przekroju cztero- i dwujezdniowym.