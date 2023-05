Nowe parkingi, oświetlenie, monitoring. Podwórka osiedlowe przy ulicach Popiełuszki i Ofiar Katynia w Stalowej Woli będą przebudowane

Kontynuował: - Chciałbym podkreślić, że jest to jedno z wielu klasycznych podwórek stalowowolskich, projektowanych z wielką mądrością jako „miasto-ogród”. To przykład architektury bardzo przyjaznej, która ma równoważyć to, co w życiu najważniejsze. Stąd te duże odległości pomiędzy blokami, tereny zielone i architektura przyjazna Mieszkańcom, którym bardzo dziękuję za zachowanie elementów stylu art-deco podczas termomodernizacji budynków. Najważniejszym elementem podejmowanej modernizacji jest zachowanie jak największej ilości zieleni i wzmocnienie terenów zielonych przez nasadzenie trzydziestu nowych, dużych drzew i tysięcy krzewów, które uzupełnią przestrzeń międzyblokową oraz będą pełnić funkcję izolacyjną. Zastosowane zostaną materiały najwyższej jakości oraz świetnej estetyki jak stylizowana kostka na drogach dojazdowych czy kostki modernistyczne na ścieżkach.