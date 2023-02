O Portugalii, także kulinarnie na spotkaniu z podróżniczką Małgorzatą Dołęgą-Mjalsi w bibliotece w Stalowej Woli. Zobacz zdjęcia

Wyprawy Małgorzaty Dołęgi-Mjalsi

Portugalia to kraj przepełniony smakami morza, dobrego wina oraz niezwykłymi deserami. A kto miałby ochotę zamówić do słodkości np. kawę z mlekiem to czeka na niego nie lada wyzwanie przy wyborze dostępnych opcji. Dla spragnionych kulinarnych nowinek były przygotowane przepisy (do wzięcia do domu) na portugalskie smakowitości. Pani Małgorzata swoją ciekawą opowieścią zachęciła niejednego uczestnika spotkania do planowania podróży do ojczyzny wielkich odkrywców, wspaniałych zabytków i urzekającej muzyki fado.