Odcinek ulicy Okulickiego w Stalowej Woli zamienił się w ukwieconą aleję z ogrodem kieszonkowym. Zobacz zdjęcia

- To co dzisiaj tak mocno zachwyca mieszkańców Stalowej Woli, to co jest dla nas tak również bardzo budujące w ocenach tej drogi, to jest zieleń, która tutaj została specjalnie zaprojektowana. Podjęliśmy decyzję o zaprojektowaniu modelowego układu zieleni. Zostało zasadzonych 130 drzew, dużych sześciometrowych drzew, które zostały nasadzone w sposób przemyślany, w trzymetrowym pasie zieleni. To są przede wszystkim lipy i można powiedzieć że ulica Okulickiego stała się taką nową Aleją Lipową w Stalowej Woli – zachwycał się prezydent.