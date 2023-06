Oddział noworodkowy szpitala w Stalowej Woli otrzymał inkubator transportowy o wartości 165 tysięcy złotych

Oddział neonatologiczny szpitala w Stalowej Woli otrzymał inkubator transportowy

Oddział neonatologiczny szpitala w Stalowej Woli otrzymał inkubator transportowy. Na zakup złożyło się 100 tysięcy złotych od miasta, 50 tysięcy złotych od Huty Stalowa Wola, resztę dopłacił szpital. We wtorek 6 czerwca na korytarzu przed blokiem porodowym miało miejsce spotkanie sponsorów z władzami szpitala, na które zostali zaproszeni dziennikarze.

Jak wyjaśnił lekarz kierujący oddziałam, doktor Jan Gdula, inkubator transportowy jest bardzo ważnym sprzętem do przewożenia nowo narodzonych dzieci z bloku porodowego do pomieszczeń na oddziale, gdzie niemowlak zostanie podłączony do specjalistycznej aparatury. Dotyczy to zwłaszcza wcześniaków urodzonych do 32 tygodnia ciąży oraz niemowlaków dotkniętych wadami. Jak zapewnił doktor Gdula, ten krótki czas przenosin dziecka z bloku operacyjnego jest niezwykle ważny, bo w tym czasie dziecko narażone jest na niedotlenienie, co może stwarzać olbrzymie niebezpieczeństwo dla jego zdrowia.