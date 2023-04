Ogłoszono postępowanie przetargowe na modernizację placów zabaw przy jednostkach oświatowych i wymianę nawierzchni w Stalowej Woli. Zdjęcia

Przedmiotem przetargu są remonty nawierzchni placów zabaw w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Stalowej Woli oraz w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Stalowej Woli.

– Codzienna eksploatacja szkolnych placów zabaw oraz zmienne warunki pogodowe prowadzą do nieuniknionej degradacji urządzeń małej architektury służącej do zabawy oraz podłoża użytkowego. Dbając o bezpieczeństwo dzieci podczas zabawy i zajęć ruchowych, przystępujemy do sukcesywnej wymiany podłoża na bezpieczne nawierzchnie, spełniające wszystkie normy bezpieczeństwa – zaznaczył Lucjusz Nadbereżny Prezydent Stalowej Woli.