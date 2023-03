Piątkowy targ w Stalowej Woli na przednówku. Ładna pogoda, klientów coraz więcej. Jakie ceny warzyw i owoców? Zobacz zdjęcia

Przednówek na targu w Stalowej Woli

Jak to na przednówku, jest drożej, niż przed kilkoma tygodniami, ale od kilku tygodni stabilnie. Cena marchewki podskoczyła o złotówkę do 4 złotych za kilogram i trzyma się tego poziomu. Choć można trafić na karotkę po 3 złotych. Drożej o złotówkę, a nawet 2 złote niż dawniej trzeba zapłacić za cebulę. Sałatkowa jest nawet po 8 złotych za kilo (tyle co w sklepie importowana z Peru).