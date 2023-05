Pierwszy dzień egzaminu ósmoklasisty 2023 w Stalowej Woli, język polski pisało blisko 800 uczniów. Zobacz zdjęcia

Egzamin ósmoklasisty 2023 w Stalowej Woli

Łatwy egzamin z "Balladyny"

Egzamin ósmoklasisty 2023: język polski - odpowiedzi i arkusz pytań CKE

Egzamin ósmoklasisty 2023. Harmonogram

Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym odbędzie się od 23 do 25 maja 2023 roku. Uczniowie zobowiązani są do przystąpienia do trzech przedmiotów w formie pisemnej. Informuje o tym Centralna Komisja Egzaminacyjna

Wyniki egzaminu ósmoklasisty ogłoszone zostaną 3 lipca 2023 roku w systemie ZIU na stronie www.wyniki.edu.pl. Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji to 6 lipca 2023 roku. Egzamin ósmoklasisty. Jakie są terminy dodatkowe w 2023 roku? Na uczniów, którzy z różnych powodów nie będą w stanie przystąpić do egzaminów w maju, przygotowano terminy czerwcowe:

Egzamin 8-ósmoklasisty. Nie można go nie zdać. Dla egzaminu ósmoklasisty nie został określony minimalny próg zdawalności, co oznacza, że nie można go nie zdać. Wyniki są jednak ważne podczas rekrutacji do liceum, technikum lub szkoły zawodowej.

Co zabrać ze sobą na egzamin ósmoklasisty 2023?

Na egzamin uczniowie powinni przynieść długopis lub pióro z czarnym tuszem, linijkę niezbędną podczas pisania egzaminu z matematyki. Należy zaznaczyć, że podczas egzaminu ósmoklasisty nie wolno korzystać ze słowników, kalkulatora ani urządzeń telekomunikacyjnych.