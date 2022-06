Pierwszy etap 3. edycji Nadwiślańskiego Fashion Week w Vivo. Na castingu pojawiły się kandydatki z całego powiatu

Pierwszy casting Nadwiślańskiego Fashion Week odbył się w Stalowej Woli

Wydarzenie organizowane przez Fundacje Artystyczną GA MON cieszyło się dużym zainteresowaniem. Pomimo, że Stalowa Wola była pierwszą destynacją tegorocznej edycji Nadwiślańskiego Fashion Week to frekwencja była bardzo wysoka. Organizatorzy dali młodym dziewczynom zafascynowanym modą ogromną szansę. Najlepsze z nich, po ogłoszeniu wyników 30 czerwca będą mogły wziąć udział w finalnym pokazie ubrań z kolekcji Fundacji Artystycznej GA MON i Marki Kovalowe.

Specjalnym gościem, a zarazem członkiem jury był Łukasz Dziewic - fotograf pochodzący z Tarnobrzega, samouk, a także fascynat fotografii analogowej. Fotograf w robieniu zdjęć odnajduje miejsce do pokazania siebie i odzwierciedlenia swoich emocji. Ciężka praca i determinacja doprowadziły go do współpracy ze znanymi postaciami polskiego show-biznesu. Współpracował między innymi z: Olgą Bołądź, Agnieszką Więdłochą, Nataszą Urbańską, Julią Wieniawą, Michałem Pirógiem, a także znanymi, światowymi markami, jak: Maybelline, Sephora czy Samsung.