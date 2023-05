Powstanie tężnia solankowa przy ulicy Poniatowskiego w Stalowej Woli

- Po raz kolejny udowadniamy, że "chcieć, to móc". Prowadzone prace projektowe nad kapitalną modernizacją placu przy ul. Poniatowskiego, który obecnie pokryty jest asfaltem, już niedługo dadzą nam "zielone światło" do wyboru wykonawcy i całkowitej zmiany tego terenu. Powstanie tam tężnia solankowa, a mnogość zieleni zamieni to miejsce na doskonałą przestrzeń do odpoczynku i prozdrowotnych kuracji - uważa Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli.