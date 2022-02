Prasówka Stalowa Wola 27.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Stalowej Woli nie minęło Cię nic ważnego

Kolejne pociągi z uchodźcami z ogarniętej wojną Ukrainy docierają do Przemyśla. Ich relacje są wstrząsające. – Bardzo dziękujemy za serdeczność, że nas przyjmujecie jak swoich, jak bliskich ludzi. Dziękujemy za żywność, za wasze serca – opowiadała TVP Info jedna z uciekinierek. – Wspominamy Kaczyńskiego (Lecha – red.), który był z naszym prezydentem w Tblisi i mówił: „Tawariszcz Putin, my was nie baim sie. My pryjechali za swobodu. Tbilisi, zawtra Ukraina, a po Ukrainie Polska”. Putin zwariował – opowiadał starszy mężczyzna.