Prasówka ze Stalowej Woli 14.03.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

222 książki znalazły swoich nowych właścicieli podczas pierwszych dwóch godzin funkcjonowania kiermaszu Kiermasz Taniej Książki w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli.

ChatGPT to jeden z najpopularniejszych i najszybciej rozwijających się modeli językowych, które hucznie są nazywanie dzisiaj sztuczną inteligencją. Ten algorytm jakiś czas temu przeszedł do nowej wersji GPT4-Turbo, która wykazuje się jeszcze lepszym działaniem niż swój poprzednik. Ogłoszono, że zostanie on udostępniony za darmo wraz z usługą Copilot, dostępną w przeglądarce Microsoft Edge.