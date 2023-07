Prognoza pogody na weekend dla Stalowej Woli. Jaka będzie pogoda od 28.07 (piątek) do 30.07 (niedziela)?

Spodziewana temperatura w piątek w Stalowej Woli to 24°C. W nocy temperatura może spaść do 17°C.

Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów wyniesie 17%. Zgodnie z długoterminową pogodą na weekend dla Stalowej Woli w piątek towarzyszyć nam będzie wiatr o maksymalnej prędkości do 20 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 23°C. Możemy spodziewać się, że kierunek wiatru będzie południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów meteorolodzy oceniają na 22 proc. Według prognozy pogody na weekend dla Stalowej Woli wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością do 15 km/h. Noc może być chłodna, według prognoz termometry pokażą 18°C. Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 6, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie. .

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na sobotę, 29.07.2023: