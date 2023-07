Promocja książki Dionizego Garbacza „Malicki Człowiek Stalowej Woli” o legendarnym dyrektorze Huty Stalowa Wola. Zobacz zdjęcia

Autor książki Dionizy Garbacz

Autor książki Dionizy Garbacz podkreślał, że dyrektor Huty Stalowa Wola Zdzisław Malicki na pewno życzyłby sobie, by była to książka także o Hucie, a może głównie o Hucie, bo ona była dziełem jego życia i była dla niego wszystkim.

Na prezentację publikacji przybyli dawni pracownicy Huty Stalowa Wola, najbliższa rodzina dyrektora Zdzisława Malickiego oraz mieszkańcy Stalowej Woli. Obecny na spotkaniu prezydent Lucjusz Nadbereżny zaznaczył: - Stalowa Wola, miasto o tak krótkiej, ale dynamicznej historii, potrzebuje swoich fundamentów, autorytetów, legend i inspiracji. Bez wątpienie osoba, życie i przykład człowieka, jakim był dyrektor Malicki, jest taką, która czyni zadość wszystkim tym elementom, niezbędnym do tego, żebyśmy kształtowali również siebie jako miasto: skąd jesteśmy, kim jesteśmy i dokąd powinniśmy zmierzać. Pomimo tego, że dyrektor Malicki działał w określonym politycznie, trudnym czasie, to stanowi piękny, inspirujący przykład spojrzenia poza horyzont. Zbudował bowiem w Stalowej Woli korporację w stylu zachodnim. I zrobił to w sposób najlepszy, bo swoje działanie oparł na człowieku i sam był człowiekiem Stalowej Woli.