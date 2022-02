Przegląd prasy 28.02.2022 Stalowa Wola. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Stalowej Woli

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Stalowej Woli, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 20.02 a 26.02.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Setki uchodźców przekraczają granicę w Medyce. Szukają schronienia w Polsce [ZDJĘCIA]”?

Ukraińska armia zamieściła w mediach społecznościowych operacyjne nagranie z ataku drona typu Bayraktar na kolumnę rosyjskich wozów bojowych. Do skutecznego ataku doszło podczas walk na południu Ukrainy - podaje ukraińskie wojsko.

Do tej pory w kraju rannych zostało co najmniej 240 cywilów - w tym co najmniej 64 osoby zginęły - informuje ONZ.