Przegląd prasy 8.03.2024 Stalowa Wola. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Stalowej Woli

Słodko-kwaśna sałatka z ogórków kiszonych i buraczków to pyszny dodatek do obiadu. Zrobisz ją w kwadrans, z zaledwie czterech składników. Dodaję do niej jabłko i czerwoną cebulkę, dzięki czemu sałatka nabiera wyrazistości. Wypróbuj to połączenie i przekonaj się, jakie jest smaczne.