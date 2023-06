Przy Szkole Podstawowej numer 4 w Stalowej Woli wymienią nawierzchnie boiska z trawy syntetycznej. Zobacz zdjęcia

– Publiczna Szkoła Podstawowa numer 4 w Stalowej Woli, która od sześćdziesięciu lat kształci i wychowuje kolejne pokolenia mieszkańców przechodzi w roku swojego Jubileuszu znaczące remonty. Trwają już prace związane z programem „dostępna szkoła”, a teraz przystępujemy do realizacji wymiany nawierzchni na boisku sportowym. Sport, to ogromnie ważny element edukacji i rozwoju. Kolejnymi zadaniami w szkołach całego miasta chcemy zapewnić jak najwyższy komfort i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, a także jak najlepsze miejsca do pracy dla kadry pedagogicznej wychowania fizycznego – zaznaczył Lucjusz Nadbereżny Prezydent Stalowej Woli.