GOOGLE STREET VIEW W STALOWEJ WOLI. MOŻE CIEBIE "ZŁAPAŁY" KAMERY?

Kolorowy samochód lub inny pojazd z logo Google i charakterystyczną "kopułką" można było już trzy razy zauważyć na ulicach Stalowej Woli w 2017 roku, bo to wtedy ostatni raz robiono zdjęcia do funkcji Google Street View. W programie automatycznie zamazywane są ludzkie twarze i tablice rejestracyjne samochodów. A może to ciebie upolowała kamera Google'a w Stalowej Woli - na spacerze z psem, w czasie zakupów lub podczas rowerowej przejażdżki?



