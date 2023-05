Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Górskiego w Stalowej Woli obchodzi jubileusz 85-lecia powstania. Ponad 3 miliony na salę gimnastyczną

Publiczna Szkoła Podstawowa numer 1 imienia Wacława Górskiego w Stalowej Woli powstała 85 lat temu

Publiczna Szkoła Podstawowa numer 1 imienia Wacława Górskiego w Stalowej Woli powstała 85 lat temu. Uroczystość jubileuszowa zorganizowana została na tarasie Miejskiego Domu Kultury. Z tą placówka łączy szkołę wiele więzów związanych z edukacja artystyczną. Jubileusz był okazją do podsumowania działalności szkoły i przekazania gratulacji nauczycielom i uczniom. Jednak to, co otrzymała szkoła od władz miasta sprawiło, że dyrektor szkoły Małgorzata Kalinka popłakała się ze wzruszenia, nie spodziewając się takiego prezentu.

Sala gimnastyczna będzie rozbudowana

Steczkowscy założyli Chór Cantus

W 1966 roku – szkoła, w uznaniu roli w mieście swoich osiągnięć otrzymała miano szkoły wiodącej. W 1967 roku na emeryturę odszedł Antoni Sawicki, a kierownikiem szkoły został Henryk Strutyński i funkcję tę pełnił do 1973 roku. Zastępcami byli w tym okresie Aniela Kozik, a później Stanisława Wrotniak. W 1970 roku utworzona została pierwsza i jedyna klasa teatralna z poszerzonymi elementami wiedzy o teatrze. Jej inicjatorem był Robert Wiciński – nauczyciel, wielki sympatyk teatralnej sztuki, aktor Zakładowego Domu Kultury. W roku szkolnym 1973/1974 placówką kierowała Halina Gębala, zaś w latach 1975 – 1979 Zofia Zawiło.

W 1976 roku państwo Steczkowscy założyli chór chłopięcy Cantus, który już w 1978 r. notował sukcesy krajowe, a od 1981- międzynarodowe. Chłopcy koncertowali we Włoszech, Czechosłowacji, NRD, Belgii, Holandii, RFN, Francji. W 1978 roku w 40-sto lecie istnienia – za wybitne osiągnięcia szkoła otrzymała sztandar szkolny. W latach 1984-2011 nauczycielem muzyki w szkole był również Jerzy Augustyński dyrygent z Miejskiego Domu Kultury. Zainicjował on w roku 1997 autorski edukacyjny program muzyczny “klasy artystyczne” przygotowujący dzieci do działalności w zespołach artystycznych Miejskiego Domu Kultury, a w szczególności w zespołach tanecznych i Orkiestrze Dętej. Podstawą programu realizowanego do dziś w szkole i MDK, w klasach I-III są zajęcia muzyczno – ruchowe oparte w znacznej części na metodyce Emila Jagues’a Dalcroze’a i Carla Orffa.