Publiczna Szkoła Podstawowa numer 5 w Stalowej Woli otrzymała 3,6 miliona złotych na budowę sali gimnastycznej

Program budowy przyszkolnych hal Olimpia

3,6 miliona złotego na budowę sali gimnastycznej wraz z zadaszeniem otrzymała Publiczna Szkoła Podstawowa numer 5 w Stalowej Woli. W tej kwocie 1,9 miliona złotych to dofinansowanie rządowe z Ministerstwa Sportu, w ramach programu budowy przyszkolnych hal Olimpia.

Łącznie polski rząd na program "Olimpia" przeznaczył ponad 730 milionów złotych, z dedykacją na budowę 360 hal sportowych. Okazją jest 100-lecie występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

Jego celem jest poprawa dostępu do nowoczesnej, przyszkolnej infrastruktury sportowej. Ma on za zadanie realizację cywilizacyjnej konieczności poprawy dostępu do infrastruktury sportowej, w szczególności dzieciom. Jednocześnie umożliwia to sportowy rozwój młodzieży oraz aktywność fizyczną osób z pozostałych grup społecznych. Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach "Olimpii" wynosi nie więcej niż 70 proc. wydatków związanych z realizacją zadania.