Rozpoczęło się napełnianie wodą basenów odkrytych w Stalowej Woli. Szykują je na lato

Bakteria w wodzie w basenie w Stalowej Woli i zamknięcie dużej niecki basenu krytego

W związku z sezonem letnim, w którym funkcjonują baseny odkryte, MOSiR co roku wyłącza dużą nieckę basenu krytego. Tak też się stało z dniem 5 czerwca. Jak wyjaśniał wielokrotnie dyrektor Grzegorz Domański układ filtracji stacji do uzdatniania wody jest wspólny dla niecki wewnętrznej i zewnętrznej.

Napełnianie i uzdatnianie wody w basenie w Stalowej Woli

Sam proces napełniania, uzdatniania wody, aby miała określone właściwości wymagane przez Sanepid trwa sześć dni. Następnie próbki wody są pobierane do analizy. Na wynik oczekuje się czternaście dni. Przed otwarciem MOSiR musi mieć komplet dokumentów i jest to proces który trwa i którego nie można ominąć.

Pływalnia zewnętrzna liczy ponad 60 lat. W skład kompleksu jak czytamy na stronie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wchodzą: basen o wymiarach 50 x 20 metrów i głębokości od 1,1 metra do 1,8 metra, pojemność 1400 metrów sześciennych, niecka rekreacyjna o wymiarach 12,5 x 6 metrów (75 metrów kwadratowych) i głębokości od 0,8 metra do 1 metra, pojemność 59 metrów sześciennych, a także brodzik dla dzieci wraz z zjeżdżalnią "słonikiem" o powierzchni 179,85 metrów kwadratowych, głębokości od 0 do 0,4 metra, pojemności 34 metry sześcienne.

Zjeżdżalnia rurowa na basenie w Stalowej Woli

Obiekt wyposażony jest w zjeżdżalnię rurową, otwartą o długości 67 metrów z lądowaniem w niecce dużego basenu. Dla osób aktywnych, dla których atrakcje wodne nie są wystarczające są do dyspozycji dwa boiska do piłki siatkowej plażowej, a także jedno do piłki nożnej plażowej. Przy wejściu usytuowane są dwa granitowe stoły do ping ponga oraz boisko do ulicznej koszykówki.

W ubiegłym roku prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny poinformował mieszkańców o budowie aquaparku w miejsce istniejących basenów. O tym, że jest zapotrzebowanie na tego typu formę rekreacji świadczą chociażby statystyki. W sezonie letnim 2022 obiekt odwiedziło ponad 19 000 osób. Dużym zainteresowaniem cieszyły się atrakcje - dmuchańce.