Ruszyła rekrutacja do Ogólnopolskiego Konkursu Modelarskiego Sikorski Model Show w Stalowej Woli

Główny punkt programu – konkurs modelarski – ma charakter otwarty i skierowany jest zarówno do indywidualnych, jak i zrzeszonych modelarzy. Rozegrany zostanie w dwóch grupach: festiwalowej oraz konkursowej, a rywalizacja odbywać się będzie w podziale na grupy wiekowe junior i senior.

Wystawy, pokazy grup rekonstrukcyjnych i giełda modelarska to zaledwie część atrakcji, jakie na czerwiec przygotowali dla gości organizatorzy wydarzenia. Prace nad tegoroczną edycją idą pełną parą, a tymczasem rusza konkursowa rekrutacja.

Aby wziąć w nim udział należy do dnia 31 maja do godziny 24:00 wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy. Chętni do uczestnictwa w formule festiwalowej mogą zapisywać się na:

sikorski model show

Zgłoszenia do konkursu punktowego przyjmowane są pod adresem:

sikorski model show

Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody.