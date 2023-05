Są pieniądze na przebudowę ulicy Osiedlowej w Stalowej Woli

Nowoczesne i bezpieczne drogi w Stalowej Woli

– Środki, które Stalowa Wola otrzymała na modernizację ulicy osiedlowej, wewnętrznej ulicy Jana Pawła II diametralnie zmienią komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. To nie tylko zmiana na nowoczesne i bezpieczne drogi i chodniki, nowe nasadzenia drzew i krzewów, czy energooszczędne oświetlenie – elementy widoczne, ale to także gruntowna przebudowa i modernizacja newralgicznej „tkanki” miasta, którą są sieci wodociągowe, kanalizacyjne i grzewcze – powiedział prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

Zadanie obejmie przebudowę całej ulicy osiedlowej Jana Pawła II na Pławie na odcinku 1 tysiąca 434 metrów sięgającym od wjazdu ulicy Poniatowskiego i Komisji Edukacji Narodowej przy nowym żłobko-przedszkolu do Centrum 4 i wyjazdu do Jana Pawła II oraz dalej do wyjazdu przy bazylice do ulicy Popiełuszki i ronda przy Lidlu na ulicy Poniatowskiego.