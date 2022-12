Ścieżki nordic walking do 37 km od Stalowej Woli. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 3 - 4 grudnia

Sandomierz ma romantyczną duszę. Klimat miasta tworzą przekazywane z pokolenia na pokolenie opowieści i legendy, które w malowniczym otoczeniu nabierają wyjątkowego charakteru. Nie bez powodu miasto położone na siedmiu wzgórzach nazywano kiedyś małym Rzymem. Spotkanie przy ostatniej ocalałej bramie miejskiej w restauracji Widnokrąg, spacer po sandomierskim rynku, gdzie zakotwiczyło niebo i zachód słońca nad Wisłą to przepis na idealną randkę – nie tylko w Dzień Zakochanych. Odkryjcie miasto symboli, przejdźcie przez Ucho Igielne, a na dobrą wróżbę dotknijcie pierścienia z krzemieniem pasiastym – kamieniem optymizmu. Nawiguj

We współpracy z Traseo wybraliśmy 3 szlaki nordic walking w odległości do 37 km od Stalowej Woli. Zobacz, czy trasa polecana przez innego użytkownika Traseo odpowiada również Tobie.

Trasę do marszu ze Stalowej Woli poleca Sandomierz

Sandomierz jest znany głównie z urokliwego Rynku Starego Miasta. Ale czy słyszałeś o położonych tuż obok Górach Pieprzowych? Najstarsze pasmo w Polsce oferuje Ci nie tylko niezapomniane widoki, ale również szczyptę egzotyki. Góry Pieprzowe można zwiedzać od strony Willi Dzika Róża, jednak my proponujemy trasę wałem Wisły, która pozwoli Ci ujrzeć cudowną enklawę przyrody z unikatami na skalę całej Europy. Nazwa gór wzięła się od tutejszych skał, prastarych, ciemnych jak ziemia, pękających w tak specyficzny sposób, że przypominają ziarenka pieprzu. „Pieprzówki” zwane są również wzgórzami różanymi, ponieważ to miejsce porastają masowo dzikie róże. Przed spacerem warto zasięgnąć informacji czy szlak jest dostępny, ponieważ po większych opadach lub przy wysokim poziomie Wisły wejście na trasę może być utrudnione. Mimo tego, wyprawa w Góry Pieprzowe to niezwykłe doznanie, nie tylko dla geologów i przyrodników. Zobacz je i Ty !

