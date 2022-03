Spacer do 37 km od Stalowej Woli. Urokliwe trasy na weekend 5 - 6 marca?

Wycieczki ze spacerem w pobliżu Stalowej Woli

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 37 km od Stalowej Woli, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 05 marca w Stalowej Woli ma być nan°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 06 marca w Stalowej Woli ma być nan°C. Nie będzie padać.

🌳 Trasa spacerowa: SMAKOWANIE SANDOMIERZA

Stopień trudności: 1

Dystans: 3,69 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 52 m

Suma podejść: 97 m

Suma zejść: 95 m

Spacerowiczom ze Stalowej Woli trasę poleca Sandomierz

Magia Sandomierza przejawia się nie tylko w niezwykłych zabytkach. To również przekazywane z pokolenia na pokolenie tradycyjne przepisy kulinarne, przeplecione z nutką nowoczesności. Ale to nie wszystko! W Królewskim Mieście możesz rozsmakować się w bogatych zbiorach dzieł sztuki, od obrazów, przez filmy i fotografie, aż po szeroki wachlarz poetyckich „smaczków” autorstwa lokalnych artystów. Przejdź nasz spacer i zakosztuj lokalnych atrakcji !

Nawiguj