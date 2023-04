Stalowa Wola ma kolejną grupę certyfikowanych przewodników miejskich, po Rozwadowie i Charzewicach. Zobacz zdjęcia

Uroczystość odbyła się w budynku Muzeum Regionalnego, a certyfikaty wręczali Lucjusz Nadbereżny prezydent Stalowej Woli z Anną Garbacz prezesem Fundacji Dionizego Garbacza Stalovianum oraz przedstawicielami Muzeum Regionalnego.

– Jesteście liderami, którzy pokazują Stalową Wolę, przyciągają zwiedzających do naszego miasta, potrafią zasiać ciekawość tym miejscem i jego historią. W roli przewodnika bardzo istotne jest, aby w sposób bardzo interesujący i merytoryczny pokazać to, co mamy najcenniejsze i najpiękniejsze. Gratuluję pomyślnie ukończonego kursu oraz zdania egzaminu. Życzę, abyście podczas pokazywania najpiękniejszych kart miasta, jego zabytków, historii, kultury i przyrody, wkładali także swoje piękno, wiedzę i zaangażowanie. Będzie to najlepszy przepis na pokazywanie sukcesu Stalowej Woli i wypełniania misji przewodnika – powiedział wręczając certyfikaty Lucjusz Nadbereżny Prezydent Miasta Stalowej Woli.