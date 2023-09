Szkoła Podstawowa numer 7 w Stalowej Woli przeszła modernizację. Jest bardziej przyjazna dla niepełnosprawnych - zobacz zdjęcia

Szkoła z oddziałami integracyjnymi w Stalowej Woli

Dziękuję pani dyrektor, kadrze i wszystkim osobom zaangażowanym za to, że ten projekt został stworzony dla człowieka i to wyjątkowego, bo tego najmłodszego, często bezbronnego, wymagającego specjalnego wsparcia i prowadzenia. Projekt ten spełnia najwyższe standardy, wypływające z wieloletniego doświadczenia. Szkoła bez wątpienia zmieniła się tak, że każdy kto tu się pojawi będzie czuł się bezpieczny i będzie kształcił się w przyjaznej atmosferze. Dziękuję za wielkie serce, zaangażowanie i współpracę

Szkoła z windą zewnętrzną

Wartość wykonanych prac w Publicznej Szkole Podstawowej numer 7 to ponad 2 miliony złotych, z czego 1,54 miliona złotych są to środki pochodzące z dofinansowania rządowego, z programu dedykowanego do tego, aby odmieniać przestrzeń oświatową i likwidować wszelkie bariery dla dzieci.

Jednym z największych działań zrealizowanych w szkole jest montaż windy zewnętrznej, która komunikuje wszystkie piętra szkoły. Do tej pory uczniowie na wózkach inwalidzkich uczyli się tylko na parterze, tam, gdzie można było podjechać. Obecnie będzie można korzystać z windy i uczyć się w pracowniach przedmiotowych. Główna bariera architektoniczna została przełamana.