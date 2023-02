Szpital i przychodnia specjalistyczna w Stalowej Woli leczą tysiące pacjentów. Oto statystyki z 2022 roku

– Trudno w krótki sposób opisać słowami to, jak wiele każdego dnia dzieje się w naszym szpitalu. W jednej sali ktoś się właśnie rodzi, w innej lekarze walczą o czyjeś życie, a w jeszcze innym miejscu trwają badania, na których wynik ktoś czeka z niecierpliwością. W tym samym momencie ktoś trafia jako pacjent do jednego z naszych oddziałów, a ktoś inny – już zdrowy, jest właśnie wypisywany do domu. Aby obsłużyć tak wielu chorych, każdego dnia nasza załoga wykonuje ogrom pracy. Mało kto zdaje sobie sprawę z jej skali. Dlatego też chcemy o tym opowiedzieć naszym mieszkańcom – mówi Monika Pachacz-Świderska, dyrektor Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.