Szpital w Stalowej Woli obchodził Światowy Dzień Wcześniaka. Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia

17 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Wcześniaka. W tym roku, do akcji dołączył również Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, zobacz zdjęcia z tego wydarzenia.

Światowy Dzień Wcześniaka w Stalowej Woli

W powiatowym szpitalu w Stalowej Woli obchodzony Światowy Dzień Wcześniaka. W tej placówce można zauważyć lepszą opieka nad noworodkami, które wcześnie przychodzą na świat. Według statystyk, ponad 7% wszystkich urodzin w Polsce, to urodzenia przedwczesne, czyli przed upływem 37 tygodnia ciąży. W celu podnoszenia świadomości na temat porodu przedwczesnego, w wielu krajach – w tym i w Polsce, a w tym roku w Stalowej Woli, obchodzony jest Światowy Dzień Wcześniaka. I nieprzypadkowo, ponieważ personel stalowowolskiego Oddziału Neonatologicznego miał ku temu niezwykle ważne powody. – W tym roku w naszym szpitalu przyszło na świat już 25 wcześniaków, jeden z nich – urodzona wczoraj i ważąca 1,9 kg Marcelinka, ma się dobrze i jest dzisiaj z nami. Zarówno ona, jak i pozostałe wcześniaki mogły przyjść na świat w Stalowej Woli i przebywać na naszym oddziale wraz ze swoimi mamami dlatego, że od początku tego roku oddziały Neonatologiczny oraz Ginekologiczno-Położniczy funkcjonują na wyższym, bo II poziomie referencyjnym. To oznacza, że możemy również opiekować się maluszkami urodzonymi już od 32 tygodnia ciąży oraz z niską masą urodzeniową – od 1 500 gram, a także z problemami oddechowymi. Najmniejsze dziecko urodzone i leczone w naszym Oddziale ważyło 1200 g, a po miesięcznym pobycie z wagą ponad 2000 gram i w dobrym stanie ogólnym zostało wypisane do domu. Wcześniej takie noworodki musiały być odsyłane do innych szpitali, obecnie zajmujemy się nimi już na miejscu. To wielka sprawa i podkreślam z dumą, że jesteśmy jedynym takim szpitalem w okolicy – mówił Jan Gdula, lekarz kierujący stalowowolskim oddziałem neonatologicznym, podczas spotkania z dziennikarzami, zorganizowanego 16 listopada, czyli w przeddzień Światowego Dnia Wcześniaka.

Wyższy stopień referencyjności Przypomnijmy, że jeszcze do końca 2022 roku stalowowolskie oddziały: ginekologiczno-położniczy, a także neonatologiczny, miały – podobnie jak większość takich oddziałów w kraju, najniższy, czyli I stopień referencyjności. Mogły w nim więc rodzić kobiety, których ciąża rozwijała się prawidłowo, nie było żadnych problemów natury medycznej, płód nie był zagrożony, a poród następował w planowanym terminie. Placówki o tym stopniu zapewniają opiekę zdrowym noworodkom, urodzonym bez większych problemów i donoszonych, ewentualnie urodzonych w 35-37 tygodniu, ale bez zagrożeń dla zdrowia. Od stycznia 2023 roku oba oddziały „wskoczyły” jednak na wyższy, bo II poziom referencyjności. – Różnica pomiędzy I a II stopniem referencyjnym w neonatologii jest ogromna. Na naszym oddziale mamy teraz stały, całodobowy dyżur neonatologa, dodatkowo matki z dziećmi mogą czuć się lepiej zaopiekowane ze względu na większą liczbę położnych, których stale zamiast 2, jest już 3. To duży komfort dla pacjentów. Warto zaznaczyć, że II stopień referencyjny pozwala nam też przyjmować dzieci z zewnątrz, czyli ze szpitali o niższym stopniu referencyjnym, a także te noworodki, które zostały wypisane do domu, ale ze względów zdrowotnych muszą wrócić do szpitala – tłumaczy doktor Jan Gdula.

Neonatologia na II stopień Podkreśla jednocześnie, że poza odpowiednią obsadą kadrową, neonatologia na II stopniu referencyjności potrzebuje również nowoczesnego i zaawansowanego sprzętu, niezbędnego w walce o zdrowie i życie wcześniaków. – Na szczęście w naszym oddziale mamy zarówno świetną i oddaną swojej pracy kadrę, jak i nowoczesny sprzęt, który posiadamy dzięki zrozumieniu naszych potrzeb przez dyrekcję szpitala, pomocy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale też dzięki wsparciu miasta, które przypomnijmy, że wspólnie z Hutą Stalowa Wola sfinansowało nam w tym roku zakup specjalnego inkubatora transportowego. Jeszcze raz za to dziękujemy – mówi lekarz kierujący oddziałem neonatologicznym.

W zależności od stanu zdrowia oraz wagi, wcześniaki w stalowowolskim oddziale przebywają od kilku dni do kilku tygodni. Jeśli rodzą się zdrowe, są wraz ze swoimi mamami wypisywane do domów dość szybko, natomiast jeśli rodzą się z chorobami i wymagają leczenia, te pobyty są dłuższe. – Zapewniam jednak, że dobrze zaopiekowane wcześniaki wyrastają zazwyczaj na zdrowych i wspaniałych ludzi, czego świetnym przykładem są obecne tutaj z nami dwie młode lekarki – stwierdził Jan Gdula, wskazując na uczestniczące w spotkaniu siostry – Magdalenę Giebułtowicz oraz Agatę Giebułtowicz-Rachwał. Odbywające obecnie staż podyplomowy w stalowowolskim szpitalu panie przyznały, że urodziły się tutaj 26 lat temu, w 33 tygodniu ciąży i tu spędziły pierwszy miesiąc swojego życia. – A teraz wróciły na ten sam oddział jako młode lekarki, co jest wprost fantastyczne. Będziemy nad nimi pracować, aby przekonać je do specjalizacji z neonatologii – zapowiedział kierujący oddziałem Jan Gdula. Co ciekawe, jako wcześniak urodził się również pracujący w tutejszym Oddziale Neonatologii lekarz Piotr Raganowski.

Od początku stycznia do połowy listopada 2023 roku, w stalowowolskim szpitalu powiatowym urodziło się w sumie 525 dzieci, z czego 25 to wcześniaki. Źródło: Szpital Stalowa Wola

