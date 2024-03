Szpital w Stalowej Woli otrzymał sprzęt do neuronawigacji dla pododdziału neurochirurgii. Zobacz zdjęcia

Pododdział Neurochirurgii w szpitalu w Stalowej Woli otrzymał nowy sprzęt do neuronawigacji. Podniesie jakość leczenia w tym oddziale i poszerzy zakres zabiegów.

Szpital w Stalowej Woli otrzymał sprzęt do neuronawigacji dla pododdziału neurochirurgii

Podczas piątkowej konferencji prasowej na bloku operacyjnym w szpitalu w Stalowej Woli dyrektor szpitala doktor Monika Pachacz-Świderska przypomniała, że pododdział neurochirurgii został utworzony w szpitalu w październiku 2022 roku w ramach oddziału chirurgicznego. - Neurochirurgia to końcowy etap diagnostyki pacjenta neurologicznego jeżeli wymaga on interwencji zabiegowej. I w naszym szpitalu staramy się żeby we wszystkich obszarach i specjalnościach zadbać o kompleksowość świadczeń. I w przypadku neurochirurgii taka kompleksowość jak zachowana. Mamy oddział neurologii z pododdziałem udarowym, mamy oddział neurochirurgii i mamy oddział rehabilitacji neurologicznej. Czyli mamy całą gamę świadczeń udzielanych pacjentowi ze schorzeniami neurologicznymi – powiedziała dyrektor Pachacz Świderska.

Sprzęt do neuronawigacji w Stalowej Woli

Jak dyrektor dodała, sprzęt do neuronawigacji wykracza poza podstawowe świadczenia w ramach oddziału neurologii. - Chcemy, żeby pacjenci na Podkarpaciu mieli dostęp również dostęp do wysokospecjalistycznych usług. Jesteśmy oczywiście ciągle w kontakcie z konsultantem wojewódzkim do spraw neurochirurgii. Kierownik oddziału neurochirurgii doktor Jakub Litak kontaktuję się z konsultantem, aby mieszkańcy z Podkarpacia i innych miejscowości mieli również do dostęp leczenia – stwierdziła dyrektor.

W ubiegłym roku w ramach oddziału neurochirurgii udzielonych zostało tysiąc dwieście świadczeń i tyle samo w ramach poradni. Ale również przyjmowani są pacjenci „pierwszorazowi”, którzy mają dostęp do diagnostyki neurochirurgicznej. - Mamy sprzęt na który czekaliśmy. Ten sprzęt był zakupiony z rezerwy Ministra Finansów oraz powiatu stalowowolskiego dołożył się – powiedział starosta Janusz Zarzeczny. Całość zakupu tego sprzętu wyniosła 1 milion 644 tysiące złotych. - Jesteśmy już przygotowani na całą gamę świadczonych usług przez neurochirurgię i mamy sprzęt jaki nasi lekarze sobie życzyli. Teraz możemy tylko rozszerzać nasze usługi. Teraz pracujemy nad remontem pomieszczeń, które przeznaczymy na oddział neurochirurgii. To będzie miejsce na starym bloku operacyjnym. Są na to są zabezpieczone środki, jest ogłoszony przetarg i będziemy starali się wykonać jeszcze w tym roku nowy oddział neurochirurgii na bazie starego bloku operacyjnego – usłyszeli dziennikarze.

Dobra obsada lekarska

Starosta ocenił, że szpital ma dobrą obsadę lekarską i ogromne możliwości na przyszłość. - Potrzeby są niesamowite. Bardzo wielu pacjentów nie tylko z naszego powiatu ale również w dalszych miejsc ościennych powiatów i nawet i z warszawskiego okręgu, z województwa mazowieckiego, z lubelskiego przyjeżdżają tutaj. I korzystają z naszych usług. Tak że jesteśmy naprawdę bardzo dumni i zadowoleni z tego, że ten oddział powstał. On przynosi nam duże zyski, ale nie będę mówił jakie, bo to jest tajemnica – powiedział starosta.

Doktor Jakub Litak powiedział: - Podsumowując, chciałbym podziękować władzom powiatu, dyrekcji szpitala i całemu zespołowi, również personelowi bloku operacyjnego, bez którego pewnie nie moglibyśmy tutaj działać, za pełne wsparcie. Jest to nie tylko wsparcie finansowe, które widzimy w postaci nowoczesnego sprzętu, ale też wsparcie personalne Doktor Litak wyjaśnił: - Neuronawigacja to jest to jest przełom w neurochirurgii. To jest coś co stało się złotym standardem w leczeniu onkologicznym czy ogólnie w leczeniu neurochirurgicznym. Neuronawigacja, jak sama nazwa mówi, jest nawigacją czyli ona prowadzi chirurga, neurochirurga przez bardzo delikatne struktury układu nerwowego bezpiecznymi drogami. Dzięki neuronawigacji, którą posiadamy, jesteśmy w stanie w sposób bezpieczny, bardzo konkretny i zaplanowany, leczyć pacjentów głównie onkologicznych, ale również pacjentów z chorobami kręgosłupa. Będziemy wprowadzać nowe nowoczesne procedury tutaj w oddziale. Tak jak pani pani dyrektor nadmieniła wcześniej jesteśmy w kontakcie z konsultantem wojewódzkim w dziedzinie neurochirurgii z doktorem Grzegorzewskim, z którym planujemy wprowadzenie między innymi głębokiej stymulacji mózgu. Dzięki neuronawigacji jesteśmy w stanie zaplanować dokładnie tor elektrody, którą będziemy implantować pacjentom z chorobą Parkinsona, w głębokie struktury mózgu, z precyzją sięgającą jednego milimetra. Jest to bardzo istotne, bez takiego wsparcia, bez planowania, bez bezpiecznej drogi, którą daje nam neuronawigacja, nie byłoby to możliwe.

Neurochirurgia w Stalowej Woli

Dalej doktor Litak mówił: - Pewnie jeszcze jakiś czas temu wydawało się że neurochirurgia w Stalowej Woli to jest marzenie, to jest może mrzonka. Słyszeliśmy, dochodziły do nas takie głosy. Dzisiaj dzięki wsparciu wielu osób dobrej woli posiadamy sprzęt którym możemy się chwalić w całym kraju. Każdy lekarz z Europy czy z Polski patrząc na nasz sprzęt może powiedzieć że jesteśmy pełnoprawną neurochirurgią, która może wykonywać wiele procedur neurochirurgicznych i robić to bezpiecznie Dzięki neuronawigacji usuwamy nowotwory układu nerwowego, jesteśmy w stanie zaplanować pewne trajektorie pewnych zmian, które nie są do końca jasne w mózgu, jesteśmy też pewnie w przyszłości mam nadzieję implantować głębokie stymulatory mózgu czy też wkręcać stabilizację śruby w bezpieczny sposób w kręgosłupie. Daje to nam nieprawdopodobne możliwości

Na nowo zakupionym w grudniu sprzęcie do neuronawigacji chirurdzy wykonali już 20 zabiegów. Były to zabiegi biopsji, zabiegi onkologiczne, również zabiegi endoskopowe co jest pewną rewolucją w minimalizowaniu uszkodzeń w czasie operacji mózgu czy też innych części ośrodkowego układu nerwowego.

Wideo Europejski Kongres Samorządów Mikołajki - Kobiety w samorządzie