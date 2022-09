Tak wyglądała Stalowa Wola w epoce PRL-u. Pamiętacie? Zobaczcie czy miasto bardzo się zmieniło

Położona nad Sanem Stalowa Wola prawa miejskie ma od 1 kwietnia 1945 roku. Rozwój miasta był nierozerwalnie związany z Zakładami Południowymi, które w 1948 roku otrzymały nazwę Huty Stalowa Wola. Drugim co do wielkości zakładem w Stalowej Woli była Elektrownia Stalowa Wola. W ciągu 60 lat Stalowa Wola z małego przyfabrycznego osiedla urosła do dużego miasta. Dziś miasto liczy około 59 tysięcy mieszkańców i zajmuje powierzchnię 82,52 km².