Taxi w Stalowej Woli. Najtańsze usługi. Którą firmę taksówkarską wybrać? Opinie

Ceny taksówki w Stalowej Woli

Zazwyczaj cena początkowa to 5-10 zł, cena za kilometr waha się od 2 do 5 zł, a poza tym trzeba doliczyć dodatkowe opłaty związane z porą dnia.

Nie sposób z góry wyznaczyć ceny za podróż taxi w Stalowej Woli. Pełen koszt przejazdu to składowa kilku elementów:

Taksówki w Stalowej Woli

Jak zapłacić mniej za taxi w Stalowej Woli?

Wracanie do domu takówką wieczorem może być bolesne dla portfela. Jest kilka sposobów na to, by taniej jeździć taksówką w Stalowej Woli. Postaw na współpracę z jedną firmą, jeśli organizujesz większą imprezę, np. wesele. Prawdopodobnie będą skłonni zaproponować zniżkę przy większej liczbie kursów.