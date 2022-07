Tor wrotkowy przy VIVO w Stalowej Woli okazał się hitem. Dzieci chętnie przychodzą, żeby aktywnie spędzić czas

Tor wrotkarski w Stalowej Woli. Dzieciaki bawią się świetnie!

Moda na rzeczy retro staje się coraz bardziej powszechna. Retro ubrania, meble i architektura zauważalna jest na każdym kroku. Wrotki również zaczynają wracać do łask. Coraz więcej młodych ludzi w wolnych chwilach uprawia wrotkarstwo. Stalowa Wola obserwując trend wielu polskich miast postanowiła otworzyć tor wrotkowy na parkingu przy galerii VIVO w Stalowej Woli. Wrotkarnia czynna jest do 28 lipca w godzinach od 12 do 20. W ramach obiektu funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu z regulowanymi wrotkami, kaskami i ochraniaczami.