Trasy spacerowe do 37 km od Stalowej Woli. Urokliwe trasy na weekend 3 - 4 grudnia

Wycieczki ze spacerem w okolicy Stalowej Woli

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 37 km od Stalowej Woli, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 4,55 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 49 m

Suma podejść: 140 m

Suma zejść: 139 m

Trasę spacerową mieszkańcom Stalowej Woli poleca Sandomierz

Spacer Historyczny po Sandomierzu to wyjątkowa podróż przez epoki. Twoim przewodnikiem będą perły polskiej architektury od średniowiecza po współczesność. Historię królewskiego miasta opowiedzą Ci między innymi Brama Opatowska wraz z pozostałościami po średniowiecznych murach, gotycki Dom Długosza, Kamienica Oleśnickich, pamiętająca podpisanie tzw. ugody sandomierskiej w 1570 roku, oraz XVIII-wieczny budynek dawnej synagogi. Z pewnością zachwycą Cię także bogato dekorowane świątynie i zbiory Muzeum Okręgowego na zamku – wśród nich unikatowy zestaw XII-wiecznych figur szachowych wykonanych z poroża jelenia. Intrygującą podróż w głąb Sandomierza odbędziesz dzięki Podziemnej Trasie Turystycznej, zwiedzając system kilkukondygnacyjnych komór, ciągnących się pod Starym Miastem.

